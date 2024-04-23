Илларион Онуфриевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1770
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1770
Отец: Онуфрий Степанович
Мать: Феодосья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1794
Дочь: Прасковья Илларионовна
Мать ребёнка: Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
25.05.1799
Сын: Трофим Илларионович
Мать ребёнка: Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
17.06.1802
Дочь: Софья Илларионовна
Мать ребёнка: Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
13.07.1804
Дочь: Сфимия Илларионовна
Мать ребёнка: Дарья Трофимовна
Смерть
1810