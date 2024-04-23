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Илларион Онуфриевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

29.01.1770

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1770

Отец: Онуфрий Степанович

Мать: Феодосья Андреевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1794

Дочь: Прасковья Илларионовна

Мать ребёнка: Дарья Трофимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.05.1799

Сын: Трофим Илларионович

Мать ребёнка: Дарья Трофимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1802

Дочь: Софья Илларионовна

Мать ребёнка: Дарья Трофимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1804

Дочь: Сфимия Илларионовна

Мать ребёнка: Дарья Трофимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1810

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