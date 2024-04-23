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Феодосья Андреевна

Место рождения

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

Около 1750

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онуфрий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1768

Дочь: Татьяна Онуфриевна

Отец ребёнка: Онуфрий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Анна Онуфриевна

Отец ребёнка: Онуфрий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.01.1770

Сын: Илларион Онуфриевич

Отец ребёнка: Онуфрий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1776

Сын: Иван Онуфриевич

Отец ребёнка: Онуфрий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
?.04.1779

Дочь: Агафья Онуфриевна

Отец ребёнка: Онуфрий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1785

Дочь: Евдокия Онуфриевна

Отец ребёнка: Онуфрий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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