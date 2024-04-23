Феодосья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онуфрий Степанович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1768
Дочь: Татьяна Онуфриевна
Отец ребёнка: Онуфрий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Анна Онуфриевна
Отец ребёнка: Онуфрий Степанович
Рождение ребёнка
29.01.1770
Сын: Илларион Онуфриевич
Отец ребёнка: Онуфрий Степанович
Рождение ребёнка
04.08.1776
Сын: Иван Онуфриевич
Отец ребёнка: Онуфрий Степанович
Рождение ребёнка
?.04.1779
Дочь: Агафья Онуфриевна
Отец ребёнка: Онуфрий Степанович
Рождение ребёнка
01.03.1785
Дочь: Евдокия Онуфриевна
Отец ребёнка: Онуфрий Степанович