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Дарья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларион Онуфриевич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1794

Дочь: Прасковья Илларионовна

Отец ребёнка: Илларион Онуфриевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.05.1799

Сын: Трофим Илларионович

Отец ребёнка: Илларион Онуфриевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1802

Дочь: Софья Илларионовна

Отец ребёнка: Илларион Онуфриевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1804

Дочь: Сфимия Илларионовна

Отец ребёнка: Илларион Онуфриевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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