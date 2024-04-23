Дарья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илларион Онуфриевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1794
Дочь: Прасковья Илларионовна
Отец ребёнка: Илларион Онуфриевич
Рождение ребёнка
25.05.1799
Сын: Трофим Илларионович
Отец ребёнка: Илларион Онуфриевич
Рождение ребёнка
17.06.1802
Дочь: Софья Илларионовна
Отец ребёнка: Илларион Онуфриевич
Рождение ребёнка
13.07.1804
Дочь: Сфимия Илларионовна
Отец ребёнка: Илларион Онуфриевич