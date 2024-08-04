Семина (Гаврилова) Алёна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семина (Гаврилова) Алёна Андреевна

Место рождения

Петропавловск-Камчатский

Дата рождения

13.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1988

Отец: Гаврилов Андрей Александрович

Мать: Гаврилова Ирина Вилиновна

Петропавловск-Камчатский
Бракосочетание
01.07.2016

Муж: Ярыгин Алексей Геннадьевич

Москва
Рождение ребёнка
16.08.2017

Дочь: Ярыгина Алиса Алексеевна

Отец ребёнка: Ярыгин Алексей Геннадьевич

Развод
13.02.2024

Муж: Ярыгин Алексей Геннадьевич

Москва
Бракосочетание
09.07.2024

Муж: Семин Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

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