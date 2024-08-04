Семина (Гаврилова) Алёна Андреевна
Место рожденияПетропавловск-Камчатский
Дата рождения13.04.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1988
Петропавловск-Камчатский
Бракосочетание
01.07.2016
Москва
Рождение ребёнка
16.08.2017
Дочь: Ярыгина Алиса Алексеевна
Отец ребёнка: Ярыгин Алексей Геннадьевич
Развод
13.02.2024
Москва
Бракосочетание
09.07.2024
Москва, город федерального значения Москва