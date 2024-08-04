Гаврилов Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1966
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1966
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.12.1987
Петропавловск-Камчатский
Рождение ребёнка
13.04.1988
Дочь: Семина Алёна Андреевна
Мать ребёнка: Гаврилова Ирина Вилиновна
Петропавловск-Камчатский
Развод
01.01.2004
Петропавловск-Камчатский