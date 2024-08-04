Гаврилов Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилов Андрей Александрович

Гаврилов Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1966

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гаврилова Валентина Андреевна

Бракосочетание
05.12.1987

Жена: Гаврилова Ирина Вилиновна

Петропавловск-Камчатский
Рождение ребёнка
13.04.1988

Дочь: Семина Алёна Андреевна

Мать ребёнка: Гаврилова Ирина Вилиновна

Петропавловск-Камчатский
Развод
01.01.2004

Жена: Гаврилова Ирина Вилиновна

Петропавловск-Камчатский

Мы используем куки для улучшения работы сайта.