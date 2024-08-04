Гаврилова (Наконечная) Ирина Вилиновна
Место рожденияПартизанск Приморского края
Дата рождения19.09.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1963
Партизанск Приморского края
Бракосочетание
05.12.1987
Петропавловск-Камчатский
Рождение ребёнка
13.04.1988
Дочь: Семина Алёна Андреевна
Отец ребёнка: Гаврилов Андрей Александрович
Петропавловск-Камчатский
Бракосочетание
09.07.1999
Петропавловск-Камчатский
Развод
01.01.2004
Петропавловск-Камчатский