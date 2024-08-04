Гаврилова (Наконечная) Ирина Вилиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилова (Наконечная) Ирина Вилиновна

Гаврилова (Наконечная) Ирина Вилиновна

Место рождения

Партизанск Приморского края

Дата рождения

19.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1963

Отец: Наконечный Вилин Апполинарьевич

Мать: Наконечная Надежда Ивановна

Партизанск Приморского края
Бракосочетание
05.12.1987

Муж: Гаврилов Андрей Александрович

Петропавловск-Камчатский
Рождение ребёнка
13.04.1988

Дочь: Семина Алёна Андреевна

Отец ребёнка: Гаврилов Андрей Александрович

Петропавловск-Камчатский
Бракосочетание
09.07.1999

Муж: Козун Игорь Николаевич

Петропавловск-Камчатский
Развод
01.01.2004

Муж: Гаврилов Андрей Александрович

Петропавловск-Камчатский

Мы используем куки для улучшения работы сайта.