Баркова Устинья Фоковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Фока
Бракосочетание
27.10.1886
Рождение ребёнка
17.03.1889
Дочь: Дарья Ивлиевна
Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович
Рождение ребёнка
27.02.1892
Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович
Рождение ребёнка
21.01.1895
Сын: Барков Иван Ивлиевич
Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович
Рождение ребёнка
17.01.1898
Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович
Рождение ребёнка
21.11.1900
Дочь: Сидоркина Анна Ивлиевна
Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Барков неизвестный
Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович
Рождение ребёнка
27.07.1906
Дочь: Мария Ивлиевна
Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович
Рождение ребёнка
08.07.1909
Дочь: Ольга Ивлиевна
Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Даниленкова Анастасия Иововна
Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Иововна
Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович
Смерть
Неизвестно