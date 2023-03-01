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Баркова Устинья Фоковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Фока

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1886

Муж: Барков Иов (Ивлий) Фокович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1889

Дочь: Дарья Ивлиевна

Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1892

Сын: Барков Василий Ивлиевич

Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1895

Сын: Барков Иван Ивлиевич

Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1898

Сын: Барков Макарий Ивлиевич

Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1900

Дочь: Сидоркина Анна Ивлиевна

Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Барков Андрей (Юльевич)

Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Барков неизвестный

Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1906

Дочь: Мария Ивлиевна

Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1909

Дочь: Ольга Ивлиевна

Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Даниленкова Анастасия Иововна

Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Иововна

Отец ребёнка: Барков Иов (Ивлий) Фокович

Смерть
Неизвестно
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