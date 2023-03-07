Барков Иов (Ивлий) Фокович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Фока Никитович
Мать: Матрена Леоновна
Бракосочетание
27.10.1886
Жена: Баркова Устинья Фоковна
Рождение ребёнка
17.03.1889
Дочь: Дарья Ивлиевна
Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна
Рождение ребёнка
27.02.1892
Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна
Рождение ребёнка
21.01.1895
Сын: Барков Иван Ивлиевич
Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна
Рождение ребёнка
17.01.1898
Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна
Рождение ребёнка
21.11.1900
Дочь: Сидоркина Анна Ивлиевна
Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Барков неизвестный
Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна
Рождение ребёнка
27.07.1906
Дочь: Мария Ивлиевна
Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна
Рождение ребёнка
08.07.1909
Дочь: Ольга Ивлиевна
Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Даниленкова Анастасия Иововна
Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Иововна
Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна
Смерть
Неизвестно