Барков Иов (Ивлий) Фокович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барков Иов (Ивлий) Фокович

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Место рождения

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Фока Никитович

Мать: Матрена Леоновна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Бракосочетание
27.10.1886

Жена: Баркова Устинья Фоковна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1889

Дочь: Дарья Ивлиевна

Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1892

Сын: Барков Василий Ивлиевич

Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1895

Сын: Барков Иван Ивлиевич

Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1898

Сын: Барков Макарий Ивлиевич

Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1900

Дочь: Сидоркина Анна Ивлиевна

Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Барков Андрей (Юльевич)

Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Барков неизвестный

Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1906

Дочь: Мария Ивлиевна

Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1909

Дочь: Ольга Ивлиевна

Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Даниленкова Анастасия Иововна

Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Иововна

Мать ребёнка: Баркова Устинья Фоковна

Смерть
Неизвестно
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