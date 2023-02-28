Барков Макарий Ивлиевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1898
Дата смерти09.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Дубровненский р-н, 501 км, севернее, 100 м, ж/д Москва-Минск, дивизионное кладбище
Белорусская ССР, Витебская обл., Дубровненский р-н, 501 км, севернее, 100 м, ж/д Москва-Минск, дивизионное кладбище