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Барков Макарий Ивлиевич

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Место рождения

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

17.01.1898

Дата смерти

09.03.1944

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1898

Отец: Барков Иов (Ивлий) Фокович

Мать: Баркова Устинья Фоковна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баркова Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баркова Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баркова Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баркова Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баркова Федосья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баркова Федосья Васильевна

Смерть
09.03.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Дубровненский р-н, 501 км, севернее, 100 м, ж/д Москва-Минск, дивизионное кладбище
Белорусская ССР, Витебская обл., Дубровненский р-н, 501 км, севернее, 100 м, ж/д Москва-Минск, дивизионное кладбище
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