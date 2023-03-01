Баркова Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баркова Федосья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барков Макарий Ивлиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барков Макарий Ивлиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барков Макарий Ивлиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барков Макарий Ивлиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барков Макарий Ивлиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барков Макарий Ивлиевич

Смерть
Неизвестно
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