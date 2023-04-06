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Барков неизвестный
Барков неизвестный
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Место рождения
Твердилицы
, Спасская волость, Смоленский уезд
Дата рождения
1904
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Барков Иов (Ивлий) Фокович
1868 г.р.
Мать
Баркова Устинья Фоковна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Барков Иов (Ивлий) Фокович
Мать:
Баркова Устинья Фоковна
Твердилицы
, Спасская волость, Смоленский уезд
Смерть
Неизвестно
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