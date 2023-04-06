Барков неизвестный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барков неизвестный

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Место рождения

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Барков Иов (Ивлий) Фокович

Мать: Баркова Устинья Фоковна

Твердилицы, Спасская волость, Смоленский уезд
Смерть
Неизвестно
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