Карева (Ермолаева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Ермакова Ефросиния
Отец ребёнка: Карев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Панкрат
Отец ребёнка: Карев Сергей
Родители Панкрата, Сергей Карев и Ермолаева Анна, не были расписаны. И достоверно не известно, является ли Панкрат их совместным ребенком или только ребенком Анны. В любом случае, он носил фамилию Анн... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев (карев) Елистрат
Отец ребёнка: Карев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карев Сергей
Смерть
Неизвестно