Ермакова (Ермолаева) Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиОколо 1959
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Карев Сергей
Мать: Карева Анна
Рождение ребёнка
13.09.1906
Дочь: Карева Ефимия
Отец ребёнка: Ермаков Данила
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910
Сын: Ермаков Михаил
Отец ребёнка: Ермаков Данила
Смерть
Около 1959