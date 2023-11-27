Ермакова (Ермолаева) Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Ермолаева) Ефросиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Около 1959

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Карев Сергей

Мать: Карева Анна

Рождение ребёнка
13.09.1906

Дочь: Карева Ефимия

Отец ребёнка: Ермаков Данила

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910

Сын: Ермаков Михаил

Отец ребёнка: Ермаков Данила

Смерть
Около 1959
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