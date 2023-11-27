Карев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Ермакова Ефросиния
Мать ребёнка: Карева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Панкрат
Мать ребёнка: Карева Анна
Родители Панкрата, Сергей Карев и Ермолаева Анна, не были расписаны. И достоверно не известно, является ли Панкрат их совместным ребенком или только ребенком Анны. В любом случае, он носил фамилию Анн... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев (карев) Елистрат
Мать ребёнка: Карева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карева Анна
Смерть
Неизвестно