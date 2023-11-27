Карев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Ермакова Ефросиния

Мать ребёнка: Карева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Панкрат

Мать ребёнка: Карева Анна

Родители Панкрата, Сергей Карев и Ермолаева Анна, не были расписаны. И достоверно не известно, является ли Панкрат их совместным ребенком или только ребенком Анны. В любом случае, он носил фамилию Анн... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев (карев) Елистрат

Мать ребёнка: Карева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев (карев) Иван

Мать ребёнка: Карева Анна

Смерть
Неизвестно
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