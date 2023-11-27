Ермолаев Панкрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карев Сергей
Мать: Карева Анна
Родители Панкрата, Сергей Карев и Ермолаева Анна, не были расписаны. И достоверно не известно, является ли Панкрат их совместным ребенком или только ребенком Анны. В любом случае, он носил фамилию Анн... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Даниил
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
г.Реутов Московская область