Курбангалеева (Хусаинова) Вилия Наиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбангалеева (Хусаинова) Вилия Наиловна

Место рождения

с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР

Дата рождения

08.03.1955

Дата смерти

10.10.2020

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1955

Отец: Хусаинов Наиль Сафиуллович

Мать: Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбангалеев Ядкар

Рождение ребёнка
27.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курбангалеев Ядкар

Рождение ребёнка
05.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курбангалеев Ядкар

Смерть
10.10.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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