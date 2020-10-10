Курбангалеева (Хусаинова) Вилия Наиловна
Место рожденияс.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Дата рождения08.03.1955
Дата смерти10.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курбангалеев Ядкар
Рождение ребёнка
27.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курбангалеев Ядкар
Рождение ребёнка
05.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курбангалеев Ядкар
Смерть
10.10.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно