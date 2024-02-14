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Хусаинов Наиль Сафиуллович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1923

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

1945 г.р.
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1955 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Мать: Хусаинова (Рахимова) Гильмижиган Загретдиновна

Рождение ребёнка
02.07.1945

Дочь: Галиева (Хусаинова) Фаурия Наиловна

Мать ребёнка: Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна

Рождение ребёнка
05.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна

Рождение ребёнка
20.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна

Рождение ребёнка
08.03.1955

Дочь: Курбангалеева (Хусаинова) Вилия Наиловна

Мать ребёнка: Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна

Рождение ребёнка
05.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна

Смерть
1994
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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