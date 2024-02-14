Хусаинов Наиль Сафиуллович
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения1923
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
02.07.1945
Дочь: Галиева (Хусаинова) Фаурия Наиловна
Мать ребёнка: Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна
Рождение ребёнка
05.09.1947
Рождение ребёнка
20.11.1951
Рождение ребёнка
08.03.1955
Дочь: Курбангалеева (Хусаинова) Вилия Наиловна
Мать ребёнка: Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна
Рождение ребёнка
05.08.1957
Смерть
1994
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно