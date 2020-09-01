Курбангалеев Ядкар
Место рожденияг.Ишимбай , БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курбангалеева (Хусаинова) Вилия Наиловна
Рождение ребёнка
05.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курбангалеева (Хусаинова) Вилия Наиловна
Смерть
?.09.2020
Похороны
Неизвестно