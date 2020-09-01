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Курбангалеев Ядкар

Место рождения

г.Ишимбай , БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбангалеева (Хусаинова) Вилия Наиловна

Рождение ребёнка
27.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курбангалеева (Хусаинова) Вилия Наиловна

Рождение ребёнка
05.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курбангалеева (Хусаинова) Вилия Наиловна

Смерть
?.09.2020
Похороны
Неизвестно

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