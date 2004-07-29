Насретдинов Аюп Гумарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1931
Дата смерти29.07.2004
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1931
Отец: Насретдинов Гумар
Мать: Насретдинова Майджан
Рождение ребёнка
18.03.1957
Дочь: Настрединова Фания Аюповна
Мать ребёнка: Авзалова Забаржат Дубаржатовна
Рождение ребёнка
21.05.1966
Дочь: Жаркова Насретдинова Наиля Аюповна
Мать ребёнка: Авзалова Забаржат Дубаржатовна
Смерть
29.07.2004