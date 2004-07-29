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Насретдинов Аюп Гумарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1931

Дата смерти

29.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1931

Отец: Насретдинов Гумар

Мать: Насретдинова Майджан

Рождение ребёнка
18.03.1957

Дочь: Настрединова Фания Аюповна

Мать ребёнка: Авзалова Забаржат Дубаржатовна

Рождение ребёнка
21.05.1966

Дочь: Жаркова Насретдинова Наиля Аюповна

Мать ребёнка: Авзалова Забаржат Дубаржатовна

Смерть
29.07.2004
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