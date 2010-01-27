Авзалова Забаржат Дубаржатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1931
Дата смерти27.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1931
Мать: Камал
Рождение ребёнка
18.03.1957
Дочь: Настрединова Фания Аюповна
Отец ребёнка: Насретдинов Аюп Гумарович
Рождение ребёнка
21.05.1966
Дочь: Жаркова Насретдинова Наиля Аюповна
Отец ребёнка: Насретдинов Аюп Гумарович
Смерть
27.01.2010