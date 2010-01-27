Авзалова Забаржат Дубаржатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авзалова Забаржат Дубаржатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1931

Дата смерти

27.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1931

Отец: не указан

Мать: Камал

Рождение ребёнка
18.03.1957

Дочь: Настрединова Фания Аюповна

Отец ребёнка: Насретдинов Аюп Гумарович

Рождение ребёнка
21.05.1966

Дочь: Жаркова Насретдинова Наиля Аюповна

Отец ребёнка: Насретдинов Аюп Гумарович

Смерть
27.01.2010
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