Насретдинова Майджан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1931
Сын: Насретдинов Аюп Гумарович
Отец ребёнка: Насретдинов Гумар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насретдинова Гала
Отец ребёнка: Насретдинов Гумар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насретдинов Юсуп
Отец ребёнка: Насретдинов Гумар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Насретдинов Гумар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насретдинов Якуб
Отец ребёнка: Насретдинов Гумар
Смерть
Неизвестно