Насретдинов Гумар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насретдинов Гумар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1931

Сын: Насретдинов Аюп Гумарович

Мать ребёнка: Насретдинова Майджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насретдинова Гала

Мать ребёнка: Насретдинова Майджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насретдинов Юсуп

Мать ребёнка: Насретдинова Майджан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насретдинова Майджан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насретдинов Якуб

Мать ребёнка: Насретдинова Майджан

Смерть
Неизвестно
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