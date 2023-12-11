Насретдинов Гумар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1931
Сын: Насретдинов Аюп Гумарович
Мать ребёнка: Насретдинова Майджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насретдинова Гала
Мать ребёнка: Насретдинова Майджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насретдинов Юсуп
Мать ребёнка: Насретдинова Майджан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насретдинова Майджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насретдинов Якуб
Мать ребёнка: Насретдинова Майджан
Смерть
Неизвестно