Дрогулин Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Дрогулин Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1841
Сын: Дрогулин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Дрогулина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дрогулина Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Дрогулина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дрогулина Александра Александровна
Мать ребёнка: Дрогулина Анастасия Семеновна
Смерть
После 1885