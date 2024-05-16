Дрогулин Александр Григорьевич 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дрогулин Александр Григорьевич

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Дрогулин Григорий

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Дрогулина Анастасия Семеновна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Дрогулин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Дрогулина Анастасия Семеновна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дрогулина Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Дрогулина Анастасия Семеновна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дрогулина Александра Александровна

Мать ребёнка: Дрогулина Анастасия Семеновна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885
Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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