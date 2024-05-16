Дрогулина Анастасия Семеновна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дрогулина Анастасия Семеновна

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1840

Муж: Дрогулин Александр Григорьевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Дрогулин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Дрогулин Александр Григорьевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дрогулина Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Дрогулин Александр Григорьевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дрогулина Александра Александровна

Отец ребёнка: Дрогулин Александр Григорьевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885
Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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