Дрогулина Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1841
Сын: Дрогулин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Дрогулин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дрогулина Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Дрогулин Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дрогулина Александра Александровна
Отец ребёнка: Дрогулин Александр Григорьевич
Смерть
После 1885