Дрогулин Григорий Около 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дрогулин Григорий

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Дрогулин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дрогулин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дрогулин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Дрогулин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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