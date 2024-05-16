Дрогулин Григорий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Дрогулин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дрогулин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дрогулин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Дрогулин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно