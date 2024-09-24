Неизвестно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно

Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1691 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1718

Муж: Спиридон Степанович

Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Степанович

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Степанович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1745

Мы используем куки для улучшения работы сайта.