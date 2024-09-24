Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1718
Муж: Спиридон Степанович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Степанович
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Степанович
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1745