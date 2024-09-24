Анна Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти17.08.1776 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Спиридон Степанович
Мать: Неизвестно
Бракосочетание
28.09.1744 ст.
Муж: Петр Семенович
Сведения о семье невесты предположительные, т.к. в записи о браке не указано место жительства невесты, предположительно она тоже из с.Рождествино, как и жених. Источник: Государственное бюджетное учр... Показать все
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 25 16 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-675о... Показать все
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Матрена Петровна
Отец ребёнка: Петр Семенович
Рождение ребёнка
08.04.1747 ст.
Сын: Родион Петрович
Отец ребёнка: Петр Семенович
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1747 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 18 Кол-во листов: 232 Даты документов: Раздел описи: 1747 стр. 48
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 29 лет, муж - Петр Семенович, 31 год 25 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во ли... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 33 года, муж - Петр, 35 лет 25 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 82... Показать все
Смерть
17.08.1776 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 54 причина - от водянки Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Влади... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 40 причина выбытия - умерла в 1777 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все