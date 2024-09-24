Матрена Петровна 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1719 г.р.

Мать

1720 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Петр Семенович

Мать: Анна Спиридоновна

Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 5 лет 25 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты документов: Раз... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 4 25 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел ... Показать все
Бракосочетание
Между 1763 и 1782

Муж: не указан

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 19 причина выбытия - выдана в замужество в то же село Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Влад... Показать все
Смерть
Неизвестно

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