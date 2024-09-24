Матрена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Петр Семенович
Мать: Анна Спиридоновна
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 5 лет 25 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-во листов: 1084 Даты документов: Раз... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 4 25 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел ... Показать все
Бракосочетание
Между 1763 и 1782
Муж: не указан
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 19 причина выбытия - выдана в замужество в то же село Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Влад... Показать все
Смерть
Неизвестно