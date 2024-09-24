Спиридон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиМежду 1755 и 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1718
Жена: Неизвестно
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Неизвестно
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 54 года, вдовец 16 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа ... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 59 лет, вдовец 15 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 63 года, вдовец 15 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты докум... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1763