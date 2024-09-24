Спиридон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Между 1755 и 1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1718

Жена: Неизвестно

Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 54 года, вдовец 16 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа ... Показать все
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 59 лет, вдовец 15 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты докумен... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 63 года, вдовец 15 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты докум... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1763

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