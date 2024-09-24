Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиМежду 1792 и 1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1718
Отец: Спиридон Степанович
Мать: Неизвестно
Бракосочетание
До 1732
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Козьма Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Настасья / Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 27 лет, жена - Прасковья Ивановна, 39 лет 16 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правл... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 32 года, жена - Прасковья Ивановна, 44 года 15 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Ко... Показать все
Бракосочетание
Между 1751 и 1753
Жена: Прасковья Володимировна
Упоминание
1753
В ИР 1753 возраст - 35 лет, жена - Прасковья Володимировна, 47 лет 15 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 36 лет, жена - Прасковья Володимеровна, 48 лет 15 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 21... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1755 ст.
Сын: Давид Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Володимировна
Сведения о матери предположительные. Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 15. Метрическая книга... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 45 возраст по нынешней ревизии (1782) - 64 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 83 года, вдовец Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 10... Показать все
Смерть
Между 1792 и 1794