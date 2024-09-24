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Прасковья Володимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1751 и 1753

Муж: Иван Спиридонович

Упоминание
1753
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1753 возраст - 47 лет, муж - Иван Спиридонович, 35 лет 15 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83 Кол-во... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 48 лет, муж - Иван Спиридонович, 36 лет 15 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-в... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1755 ст.

Сын: Давид Иванович

Отец ребёнка: Иван Спиридонович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Сведения о матери предположительные. Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 15. Метрическая книга... Показать все
Смерть
1764
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 30 причина выбытия - умерла в 1764 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все

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