Прасковья Володимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1751 и 1753
Муж: Иван Спиридонович
Упоминание
1753
В ИР 1753 возраст - 47 лет, муж - Иван Спиридонович, 35 лет 15 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83 Кол-во... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 48 лет, муж - Иван Спиридонович, 36 лет 15 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-в... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1755 ст.
Сын: Давид Иванович
Отец ребёнка: Иван Спиридонович
Сведения о матери предположительные. Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 15. Метрическая книга... Показать все
Смерть
1764
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 30 причина выбытия - умерла в 1764 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ш... Показать все