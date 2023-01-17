Додор Андрей Лавретьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Гарькуша Ольга (по крестному отцу)
Мать ребёнка: Додор Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
21.11.1891
Сын: Додор Иосиф Андреев
Мать ребёнка: Додор Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Шаровар Марфа Андреева
Мать ребёнка: Додор Наталья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Додор Наталья Гаврилова
Смерть
Неизвестно