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Додор Андрей Лавретьевич

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Додор Лаврентий Радионов

Мать: Додор Матрена Лавреньевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Гарькуша Ольга (по крестному отцу)

Мать ребёнка: Додор Наталья Гаврилова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Додор Иосиф Андреев

Мать ребёнка: Додор Наталья Гаврилова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Шаровар Марфа Андреева

Мать ребёнка: Додор Наталья Гаврилова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додор Наталья Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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