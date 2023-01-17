Додор (Додор) Наталья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додор (Додор) Наталья Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Гарькуша Ольга (по крестному отцу)

Отец ребёнка: Додор Андрей Лавретьевич

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
21.11.1891

Сын: Додор Иосиф Андреев

Отец ребёнка: Додор Андрей Лавретьевич

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Шаровар Марфа Андреева

Отец ребёнка: Додор Андрей Лавретьевич

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додор Андрей Лавретьевич

Смерть
Неизвестно
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