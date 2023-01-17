Додор (Додор) Наталья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Гарькуша Ольга (по крестному отцу)
Отец ребёнка: Додор Андрей Лавретьевич
Рождение ребёнка
21.11.1891
Сын: Додор Иосиф Андреев
Отец ребёнка: Додор Андрей Лавретьевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Шаровар Марфа Андреева
Отец ребёнка: Додор Андрей Лавретьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно