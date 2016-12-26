Михайлова (Ильина) Валентина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова (Ильина) Валентина Тимофеевна

Михайлова (Ильина) Валентина Тимофеевна

avatar

Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.05.1951

Дата смерти

26.12.2016

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1951

Отец: Ильин Тимофей Григорьевич

Мать: Ильина Серафима Ивановна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Владимир Иванович

Смерть
26.12.2016
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close