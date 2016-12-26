Михайлова (Ильина) Валентина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1951
Дата смерти26.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1951
Рождение ребёнка
13.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.2016