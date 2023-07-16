Михайлов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1948
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Валентина Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Валентина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004