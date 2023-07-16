Михайлов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1948

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Валентина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Валентина Тимофеевна

Смерть
2004
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