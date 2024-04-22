Ильина (Касаткина) Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Касаткина) Серафима Ивановна

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Место рождения

Кокорево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.08.1922

Дата смерти

19.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1922

Отец: Касаткин Иван Иоакимович

Мать: Касаткина Наталья Степановна

Кокорево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.11.1940

Муж: Черкашин Вадим Алексеевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
05.10.1947

Муж: Ильин Тимофей Григорьевич

Кокорево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1948

Дочь: Барбашенкова Галина Тимофеевна

Отец ребёнка: Ильин Тимофей Григорьевич

Кокорево, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1951

Дочь: Михайлова Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Ильин Тимофей Григорьевич

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1953

Сын: Ильин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Ильин Тимофей Григорьевич

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.02.1988
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