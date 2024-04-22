Ильина (Касаткина) Серафима Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.08.1922
Дата смерти19.02.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1922
Бракосочетание
19.11.1940
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
05.10.1947
Рождение ребёнка
01.04.1948
Дочь: Барбашенкова Галина Тимофеевна
Отец ребёнка: Ильин Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
20.05.1951
Дочь: Михайлова Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Ильин Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
12.12.1953
Отец ребёнка: Ильин Тимофей Григорьевич
Смерть
19.02.1988