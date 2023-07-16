Барбашенкова (Ильина) Галина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1948
Дата смерти09.06.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1948
Рождение ребёнка
25.02.1971
Рождение ребёнка
09.05.1976
Рождение ребёнка
02.05.1978
Сын: Барбашенков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Барбашенков Александр Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.1923