Барбашенкова (Ильина) Галина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбашенкова (Ильина) Галина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1948

Дата смерти

09.06.1923

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

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1978 г.р.
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Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1948

Отец: Ильин Тимофей Григорьевич

Мать: Ильина Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барбашенков Александр Петрович

Рождение ребёнка
09.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барбашенков Александр Петрович

Рождение ребёнка
02.05.1978

Сын: Барбашенков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Барбашенков Александр Петрович

Рождение ребёнка
01.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барбашенков Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барбашенков Александр Петрович

Смерть
09.06.1923