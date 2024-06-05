Барбашенков Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1947
Дата смерти12.03.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.06.1970
Рождение ребёнка
25.02.1971
Рождение ребёнка
09.05.1976
Рождение ребёнка
02.05.1978
Сын: Барбашенков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Барбашенкова (Ильина) Галина Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.11.1984
Смерть
12.03.1993