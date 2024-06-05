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Барбашенков Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1947

Дата смерти

12.03.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

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1978 г.р.
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Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.06.1970

Жена: Барбашенкова (Ильина) Галина Тимофеевна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барбашенкова (Ильина) Галина Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барбашенкова (Ильина) Галина Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.05.1978

Сын: Барбашенков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Барбашенкова (Ильина) Галина Тимофеевна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барбашенкова (Ильина) Галина Тимофеевна

Смерть
12.03.1993
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

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