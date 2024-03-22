Мачинъ Макаръ
Место рождения
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Мачинъ Василий
Мать: Мачина Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Мачина Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Агрофена
Мать ребёнка: Мачина Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мачинъ Ефимъ
Мать ребёнка: Мачина Анна Никифорова
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мачина Анна Никифорова