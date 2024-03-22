Мачинъ Макаръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМачинъ Макаръ

Мачинъ Макаръ

Место рождения

Арское, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Мачинъ Василий

Мать: Мачина Матрена Иванова

Арское, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Мачина Анна Никифорова

Арское, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Агрофена

Мать ребёнка: Мачина Анна Никифорова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мачинъ Ефимъ

Мать ребёнка: Мачина Анна Никифорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачина Анна Никифорова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close