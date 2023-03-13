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(Мачина) Агрофена
(Мачина) Агрофена
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1761
Пол
Женский
Отец
Мачинъ Макаръ
1732 г.р.
Мать
Мачина Анна Никифорова
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец:
Мачинъ Макаръ
Мать:
Мачина Анна Никифорова
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