Мачина Анна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Мачинъ Макаръ
Арское, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Мачинъ Макаръ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мачинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Мачинъ Макаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мачинъ Макаръ
Смерть
1794