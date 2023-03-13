Мачина Анна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачина Анна Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Мачинъ Макаръ

Арское, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Мачинъ Макаръ

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мачинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Мачинъ Макаръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачинъ Макаръ

Смерть
1794
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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