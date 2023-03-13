Мачина Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Мачинъ Макаръ
Отец ребёнка: Мачинъ Василий
Рождение ребёнка
1736
Сын: Мачинъ Константинъ
Отец ребёнка: Мачинъ Василий
Рождение ребёнка
1737
Сын: Мачинъ Григорий
Отец ребёнка: Мачинъ Василий
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Мачинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мачинъ Василий