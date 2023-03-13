Мачина Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачина Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1705 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Мачинъ Макаръ

Отец ребёнка: Мачинъ Василий

Арское, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Мачинъ Константинъ

Отец ребёнка: Мачинъ Василий

Арское, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Мачинъ Григорий

Отец ребёнка: Мачинъ Василий

Арское, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Мачинъ Василий

Арское, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачинъ Василий

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