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Кобляков Василий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Кобляков Антон

Мать: Коблякова Софья Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коблякова Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кобляков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Коблякова Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кобляков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Коблякова Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кобляков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Коблякова Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
05.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коблякова Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кобляков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Коблякова Прасковья Борисовна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Кузнецова (Коблякова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Коблякова Прасковья Борисовна

Смерть
1961

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