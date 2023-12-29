Кобляков Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Кобляков Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Коблякова Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кобляков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Коблякова Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кобляков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Коблякова Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
05.02.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коблякова Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кобляков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Коблякова Прасковья Борисовна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Кузнецова (Коблякова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Коблякова Прасковья Борисовна
Смерть
1961