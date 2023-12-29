Коблякова Прасковья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Кобляков Василий Антонович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кобляков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кобляков Василий Антонович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кобляков Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Кобляков Василий Антонович
Рождение ребёнка
05.02.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобляков Василий Антонович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кобляков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кобляков Василий Антонович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Кузнецова (Коблякова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кобляков Василий Антонович
Смерть
1977