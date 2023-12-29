Коблякова Прасковья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова Прасковья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобляков Василий Антонович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кобляков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кобляков Василий Антонович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кобляков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кобляков Василий Антонович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кобляков Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Кобляков Василий Антонович

Рождение ребёнка
05.02.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобляков Василий Антонович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кобляков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кобляков Василий Антонович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Кузнецова (Коблякова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кобляков Василий Антонович

Смерть
1977

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