Коблякова Софья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобляков Антон
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Кобляков Антон
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кобляков Василий Антонович
Отец ребёнка: Кобляков Антон
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Коблякова) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Кобляков Антон
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Попова (Коблякова) Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Кобляков Антон
Смерть
Неизвестно