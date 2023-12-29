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Коблякова Софья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобляков Антон

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кобляков Роман Антонович

Отец ребёнка: Кобляков Антон

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кобляков Василий Антонович

Отец ребёнка: Кобляков Антон

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Коблякова) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Кобляков Антон

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Попова (Коблякова) Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Кобляков Антон

Смерть
Неизвестно

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