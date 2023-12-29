Кобляков Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобляков Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коблякова Софья Кирилловна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кобляков Роман Антонович

Мать ребёнка: Коблякова Софья Кирилловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кобляков Василий Антонович

Мать ребёнка: Коблякова Софья Кирилловна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Коблякова) Мария Антоновна

Мать ребёнка: Коблякова Софья Кирилловна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Попова (Коблякова) Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Коблякова Софья Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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