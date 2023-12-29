Кобляков Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Коблякова Софья Кирилловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кобляков Василий Антонович
Мать ребёнка: Коблякова Софья Кирилловна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Коблякова) Мария Антоновна
Мать ребёнка: Коблякова Софья Кирилловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Попова (Коблякова) Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Коблякова Софья Кирилловна
Смерть
Неизвестно