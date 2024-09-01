Дмитриева (Дометиева-Дементьева) Матрона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Дометиева-Дементьева) Матрона Михайловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.03.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

1786 г.р.

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1813 ст.

Отец: Дмитриев Михаил Дементьевич

Мать: Федора Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев Исидор Иванович

Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1832 ст.

Муж: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1833 ст.

Дочь: Иванова-Анисимова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1834 ст.

Дочь: Иванова-Анисимова-Артемьева Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1835 ст.

Дочь: Иоаннова-Анисимова Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.03.1837 ст.

Дочь: Иванова-Анисимова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1840 ст.

Сын: Иванов-Анисимов Василий Иванович

Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1841 ст.

Сын: Иванов-Анисимов Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1843 ст.

Сын: Иванов-Анисимов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1844 ст.

Сын: Иванов-Анисимов Корнелий Иванович

Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1847 ст.

Сын: Иванов-Анисимов Антон Иванович

Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1848 ст.

Сын: Иванов-Анисимов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1851 ст.

Сын: Иванова-Анисимова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1855 ст.

Сын: Иванов-Анисимов Иван Иванович

Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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