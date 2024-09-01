Дмитриева (Дометиева-Дементьева) Матрона Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.03.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Отец: Дмитриев Михаил Дементьевич
Мать: Федора Васильевна
Сын: Иванов-Анисимов-Артемьев Исидор Иванович
Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович
Дочь: Иванова-Анисимова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович
Дочь: Иванова-Анисимова-Артемьева Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович
Дочь: Иоаннова-Анисимова Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович
Дочь: Иванова-Анисимова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов Василий Иванович
Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов Иоанн Иванович
Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов Стефан Иванович
Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов Корнелий Иванович
Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов Антон Иванович
Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович
Сын: Иванова-Анисимова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович
Сын: Иванов-Анисимов Иван Иванович
Отец ребёнка: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович