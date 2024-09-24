Иванов-Анисимов (Ефимов) Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения20.03.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1855 ст.
Отец: Анисимов (Иоаннов-Иванов) Иоанн(Иван) Ефимович
Бракосочетание
09.11.1875 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1876 ст.
Сын: Ефимов-Иванов-Анисимов (Иванов) Михаил Иванович
Мать ребёнка: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Пелагея Моисеевна
Смерть
Неизвестно