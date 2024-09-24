Иванов-Анисимов (Ефимов) Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов-Анисимов (Ефимов) Иван Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.03.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1855 ст.

Отец: Анисимов (Иоаннов-Иванов) Иоанн(Иван) Ефимович

Мать: Дмитриева (Дометиева-Дементьева) Матрона Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1875 ст.

Жена: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Пелагея Моисеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1876 ст.

Сын: Ефимов-Иванов-Анисимов (Иванов) Михаил Иванович

Мать ребёнка: Киприянова-Авксентьева-Руслова (Александрова) Пелагея Моисеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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