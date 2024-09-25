Иванов-Анисимов (Ефимов) Иоанн (Иван) Иванович
Место рождения
Дата рождения08.10.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1841 ст.
Бракосочетание
28.01.1862 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1863 ст.
Сын: Ефимов-Иванов-Анисимов--Давыдов Василий Иванович
Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
04.07.1864 ст.
Дочь: Ефимова-Иванова-Анисимова--Давыдова Евфимия Ивановна
Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
04.07.1864 ст.
Дочь: Ефимова-Иванова-Анисимова--Давыдова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
04.07.1866 ст.
Сын: Ефимов-Иванов-Анисимов--Давыдов Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна
Рождение ребёнка
13.10.1867 ст.
Дочь: Ефимова-Иванова-Анисимова--Давыдова Пераскева Ивановна
Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна
Смерть
Неизвестно