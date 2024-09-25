Иванов-Анисимов (Ефимов) Иоанн (Иван) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов-Анисимов (Ефимов) Иоанн (Иван) Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.10.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1813 г.р.

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1841 ст.

Отец: Анисимов Иоанн(Иван) Ефимович

Мать: Дмитриева Матрона Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1862 ст.

Жена: Аврамова Агрипина Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1863 ст.

Сын: Ефимов-Иванов-Анисимов--Давыдов Василий Иванович

Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1864 ст.

Дочь: Ефимова-Иванова-Анисимова--Давыдова Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1864 ст.

Дочь: Ефимова-Иванова-Анисимова--Давыдова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1866 ст.

Сын: Ефимов-Иванов-Анисимов--Давыдов Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1867 ст.

Дочь: Ефимова-Иванова-Анисимова--Давыдова Пераскева Ивановна

Мать ребёнка: Аврамова Агрипина Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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