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Катаев Фёдор Васильевич

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

15.02.1907 ст.

Дата смерти

14.07.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1907 ст.

Отец: Катаев Василий Георгиевич

Мать: Катаева Афанасия Кузьминична

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
18. 15 февраля родился, 17 февраля 1907 г. крещён Феодор. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Василий Георгиев Катаев и законная жена его Афанасия Космина; оба православные. Восприемники: Сын родив... Показать все
Крещение
17.02.1907 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
14.07.1907 ст.
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
54. 14 июля умер, 16 июля 1907 г. погребён деревни Шапочек запасного рядового василия Георгиева Катаева сын Феодор, 5 месяцев от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села И... Показать все
Похороны
16.07.1907 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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