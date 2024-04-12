Катаев Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1907 ст.
Дата смерти14.07.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
15.02.1907 ст.
18. 15 февраля родился, 17 февраля 1907 г. крещён Феодор. Родители: Деревни Шапочек крестьянин Василий Георгиев Катаев и законная жена его Афанасия Космина; оба православные. Восприемники: Сын родив... Показать все
Крещение
17.02.1907 ст.
Смерть
14.07.1907 ст.
54. 14 июля умер, 16 июля 1907 г. погребён деревни Шапочек запасного рядового василия Георгиева Катаева сын Феодор, 5 месяцев от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села И... Показать все
Похороны
16.07.1907 ст.